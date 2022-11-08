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Вчера, 14:46

За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 590,7 млрд руб. Это на 74,2 млрд руб. (14,4%) больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы России.

В федеральный бюджет направлено 254,1 млрд руб. Это на 58,5 млрд руб. (29,9%) выше результата предыдущего года. Главными статьями доходов стали налог на добавленную стоимость на товары/услуги, реализуемые на территории РФ (82,8%), налог на прибыль организаций (7,5%), налог на добавленную стоимость на услуги, ввозимые на территорию РФ (5,7%). Первый показатель составил 210,3 млрд руб., второй — 19,1 млрд руб., третий — 14,5 млрд руб.

В областной бюджет поступит 272 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, администрируемых налоговыми органами. Это на 7,4 млрд руб. (2,8%) выше результата 2021 года. Главными статьями доходов стали налог на прибыль организаций (40%) и налог на доходы физических лиц (39,6%). Первый принес казне 108,9 млрд руб., второй — 107,8 млрд руб.

В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено 64,6 млрд руб. Рост — 8,3 млрд руб. (14,8%). Основная часть поступлений приходится на налог на доходы физических лиц (69,6%). В минувшем году по нему было получено 45 млрд руб.

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