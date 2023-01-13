На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем 18-20 января ожидается температура воздуха от 0 до -9 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -14 градусов (в горах и низинах — до -19).

Материалы по теме

На Среднем Урале в выходные ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на ...

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...

В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и гололедица на ...

На Среднем Урале прогнозируются похолодание и снег

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание и снег. Об этом ...

На Среднем Урале в выходные ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...