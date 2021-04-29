В центры занятости РФ поступило более 97 тыс. онлайн-заявлений по поиску работы с начала 2023 года

Свердловчане в прошлом году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в других регионах

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. Жители Среднего Урала в 2020 году подали более 22 тыс. заявлений на регистрацию ...