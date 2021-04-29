В центры занятости РФ поступило более 97 тыс. онлайн-заявлений по поиску работы с начала 2023 года

УрБК, Москва, 17.01.2023. С начала 2023 года в центры занятости РФ поступило свыше 135 тыс. онлайн-заявлений. Большая часть запросов касается поиска нового места работы, сообщает пресс-служба Минтруда.
«Больше всего заявок поступило на поиск подходящей работы — более 97 тыс. заявлений. Второе и третье место разделили запросы на профориентацию и подбор персонала с около 13 тыс. и 10 тыс. заявлений соответственно», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, специалисты отмечают, что жители страны также интересовались возможностью прохождения профилирования и предоставлением услуг психологической помощи.
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