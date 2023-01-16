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В Екатеринбурге подвели предварительные итоги голосования по объектам для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В Екатеринбурге подведены предварительные итоги сбора предложений горожан о выборе объектов для первоочередного благоустройства в 2024 году. В опросе приняли участие 29 тыс. 323 человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно предварительным итогам, больше всего голосов — 46,2% — набрал парк им. Чкалова (улица Патриса Лумумбы) в Чкаловском районе. На втором месте с незначительным отрывом, 43,4% голосов, расположился парк 50-летия ВЛКСМ в Ленинском районе, также известный горожанам как «Собачий парк».

Пятерку замыкают летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе с 4,6% голосов, сквер по улице Титова в Чкаловском районе, набравший 1,1%, или 315 голосов, и парк им. Ф. Энгельса в Октябрьском районе с 1,1%, или 310 голосами.

Уже весной данный список будет выставлен на итоговое голосование. По его результатам будет определена общественная территория, благоустройством которой власти Екатеринбурга займутся в 2024 году.

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