Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2022 года ускорилась до 11,83%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2022 года составила 11,83% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ноябре 2022 года — 11,59%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 9,98%, непродовольственные — на 12,85%, услуги — на 12,94%, алкоголь — на 8,16%. Потребительские цены в регионе в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 0,79%.

Материалы по теме

Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%

Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ...

Годовая инфляция в Свердловской области в ноябре замедлилась до 11,59%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Инфляция на Среднем Урале в ноябре 2022 года составила 11,59% по сравнению с ...

Годовая инфляция на Среднем Урале в январе ускорилась до 8,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. Инфляция на Среднем Урале в январе 2022 года составила 8,2% по сравнению с аналогичным ...

Годовая инфляция на Среднем Урале в декабре замедлилась до 8,11%

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2021 года составила 8,11% по сравнению с ...

Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2020 года ускорилась до 4,2%

Инфляция на Среднем Урале в декабре 2020 года составила 4,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом ...