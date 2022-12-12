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Вчера, 10:04

Годовая инфляция в Свердловской области в декабре 2022 года ускорилась до 11,83%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. Инфляция на Среднем Урале в декабре 2022 года составила 11,83% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в ноябре 2022 года — 11,59%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 9,98%, непродовольственные — на 12,85%, услуги — на 12,94%, алкоголь — на 8,16%.

Потребительские цены в регионе в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 0,79%.

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