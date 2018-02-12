В России перестали работать мобильные сервисы Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

УрБК, Москва, 17.01.2023. В России перестали работать мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов — Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Автоспеццентр». Продолжают работать приложения для машин от китайских производителей — Exeed AR и My Chery. Функционируют сервисы Mercedes-Benz, BMW, AudiService. Porsche был отключен еще в начале лета. В случае с Land Rover и Jaguar у некоторых пользователей есть сложности с работой программ.

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