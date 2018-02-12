УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:43

В России перестали работать мобильные сервисы Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

УрБК, Москва, 17.01.2023. В России перестали работать мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов — Skoda, Kia, Infiniti, Nissan. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Автоспеццентр».

Продолжают работать приложения для машин от китайских производителей — Exeed AR и My Chery. Функционируют сервисы Mercedes-Benz, BMW, AudiService. Porsche был отключен еще в начале лета. В случае с Land Rover и Jaguar у некоторых пользователей есть сложности с работой программ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.02.2018 Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 1,33 млн руб.

УрБК, Москва, 12.02.2018. За 2017 год в России средняя цена за новый автомобиль показала незначительный рост ...

29.11.2016 С начала года продажи иномарок в России сократились на 16,5%

Продажи новых иномарок в России за десять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократились ...

29.11.2016 С начала года продажи иномарок в России сократились на 16,5%

УрБК, Москва, 29.11.2016. Продажи новых иномарок в России за десять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным ...

11.09.2015 С начала сентября 20 производителей подняли цены на автомобили

В первой декаде сентября двадцать производителей скорректировали цены на продаваемые на российском рынке автомобили — ...

11.09.2015 С начала сентября 20 производителей подняли цены на автомобили

УрБК, Москва, 11.09.2015. В первой декаде сентября двадцать производителей скорректировали цены на продаваемые на ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (236)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18