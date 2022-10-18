Мобилизованные предприниматели освобождены от статистической отчетности

УрБК, Москва, 16.01.2023. Мобилизованные представители бизнеса освобождены от предоставления обязательной статистической отчетности в период несения военной службы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.



«Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой», — говорится в публикации.



Нововведение является частью дополнительных мер поддержки мобилизованных. Помимо этого, им предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также увеличены сроки подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.



Вдобавок правительство утвердило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Для них период участия в специальной военной операции будет засчитываться в страховом стаже в двойном размере.