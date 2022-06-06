ММК внедрил беспроводную сеть промышленного интернета вещей

УрБК, Магнитогорск, 16.01.2023. Специалисты ООО «ММК-Информсервис» внедрили на промышленной площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) сетевую инфраструктуру промышленного интернета вещей (IIoT). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Опорная сеть IIoT работает на основе беспроводного протокола передачи данных LoRaWAN, позволяющего стандартизировать сбор дискретных данных, увеличить темпы запуска проектов цифровизации компании и уменьшить расходы на них.
Внедрение сети промышленного интернета вещей — один из ключевых элементов стратегии цифровизации ПАО «ММК». На основе этой технологии вводятся и другие электронные проекты. В том числе — системы «Контроль персонала в опасных зонах на коксовой батарее № 8» и «Контроль теплового состояния корпуса доменных печей» в доменном цехе.
Современная беспроводная технология позволяет собирать данные с датчиков, установленных на технологическом оборудовании, включая вспомогательные системы, которые пока оказались за периметром цифровизации, вести мониторинг показателей, а также формировать «озеро данных» для их дальнейшего анализа и создания систем «помощников».
Сеть обеспечивает стабильную и безопасную среду передачи информации. Беспроводная технология исключает риски обрыва и повреждения кабельной инфраструктуры, необходимость проведения дополнительного монтажа линий связи в ходе внедрения новых цифровых решений, и тем самым сокращается их стоимость и сроки реализации.
За счет полного покрытия площадки комбината и бесшовной передачи данных связь будет осуществляться в труднодоступных и отдаленных участках производства, где отсутствуют традиционные проводные каналы. Это позволит бесперебойно аккумулировать со всех промышленных объектов сотни показателей, начиная с температуры, влажности, давления, уровня вибраций и шума и заканчивая данными расходомеров — по графику, по запросу либо по достижении критических значений. Система обеспечит переход от визуального или календарного обслуживания оборудования к обслуживанию по состоянию, а сотрудникам позволит передать рутинные процессы технике и заняться более сложными и требующими креативного подхода задачами.
При внедрении системы основной упор делался на устройства отечественного производства, адаптированные для производств с агрессивной внешней средой. Датчики со встроенным источником питания, работающие по протоколу LoRaWAN, имеют срок автономной службы без электросети и проводов до пяти лет. Сбор данных ведется по графику и зависит от проектов цифровизации. Далее они передаются на сервер приложений (IIoT-платформу), где происходит их предварительная обработка, а операторы, обслуживающий и другой персонал получают к ним доступ через корпоративное хранилище.
УрБК, Магнитогорск, 06.06.2022. Представители Магнитогорского металлургического комбината приняли участие во II ...14.12.2021 «МегаФон» построит для Магнитогорского меткомбината частную LTE-сеть
УрБК, Магнитогорск, 14.12.2021. Компания «МегаФон» создаст на промышленных площадках Магнитогорского металлургического ...02.06.2021 ММК планирует заработать 6,3 млрд рублей за счет внедрения цифровых технологий
УрБК, Магнитогорск, 02.06.2021. Реализация стратегии цифровизации принесет ПАО «Магнитогорский металлургический ...06.11.2020 ММК развивает промышленный интернет вещей для предупреждения аварийных ситуаций
УрБК, Магнитогорск, 06.11.2020. Одним из подразделений «Магнитогорского металлургического комбината», где реализуется ...26.08.2020 На ММК начали реализацию проекта мониторинга теплового состояния домны
УрБК, Магнитогорск, 26.08.2020. Магнитогорский металлургический комбинат реализует пилотный проект по внедрению системы ...