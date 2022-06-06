ММК внедрил беспроводную сеть промышленного интернета вещей

УрБК, Магнитогорск, 16.01.2023. Специалисты ООО «ММК-Информсервис» внедрили на промышленной площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) сетевую инфраструктуру промышленного интернета вещей (IIoT). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Опорная сеть IIoT работает на основе беспроводного протокола передачи данных LoRaWAN, позволяющего стандартизировать сбор дискретных данных, увеличить темпы запуска проектов цифровизации компании и уменьшить расходы на них.



Внедрение сети промышленного интернета вещей — один из ключевых элементов стратегии цифровизации ПАО «ММК». На основе этой технологии вводятся и другие электронные проекты. В том числе — системы «Контроль персонала в опасных зонах на коксовой батарее № 8» и «Контроль теплового состояния корпуса доменных печей» в доменном цехе.



Современная беспроводная технология позволяет собирать данные с датчиков, установленных на технологическом оборудовании, включая вспомогательные системы, которые пока оказались за периметром цифровизации, вести мониторинг показателей, а также формировать «озеро данных» для их дальнейшего анализа и создания систем «помощников».



Сеть обеспечивает стабильную и безопасную среду передачи информации. Беспроводная технология исключает риски обрыва и повреждения кабельной инфраструктуры, необходимость проведения дополнительного монтажа линий связи в ходе внедрения новых цифровых решений, и тем самым сокращается их стоимость и сроки реализации.



За счет полного покрытия площадки комбината и бесшовной передачи данных связь будет осуществляться в труднодоступных и отдаленных участках производства, где отсутствуют традиционные проводные каналы. Это позволит бесперебойно аккумулировать со всех промышленных объектов сотни показателей, начиная с температуры, влажности, давления, уровня вибраций и шума и заканчивая данными расходомеров — по графику, по запросу либо по достижении критических значений. Система обеспечит переход от визуального или календарного обслуживания оборудования к обслуживанию по состоянию, а сотрудникам позволит передать рутинные процессы технике и заняться более сложными и требующими креативного подхода задачами.



При внедрении системы основной упор делался на устройства отечественного производства, адаптированные для производств с агрессивной внешней средой. Датчики со встроенным источником питания, работающие по протоколу LoRaWAN, имеют срок автономной службы без электросети и проводов до пяти лет. Сбор данных ведется по графику и зависит от проектов цифровизации. Далее они передаются на сервер приложений (IIoT-платформу), где происходит их предварительная обработка, а операторы, обслуживающий и другой персонал получают к ним доступ через корпоративное хранилище.