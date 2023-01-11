В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений от горожан о первоочередных объектах для благоустройства в 2024 году. У жителей уральской столицы осталось два дня, чтобы отдать свой голос. Выбранные общественные территории будут модернизироваться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Напомним, что опрос жителей Екатеринбурга проходит на площадке «Платформа обратной связи», разработанной министерством цифрового развития России с верификацией через портал Госуслуг.
На выбор уральцев представлено семь объектов: парк имени Ф. Энгельса и парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) в Октябрьском районе, сквер по улице Титова и парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы) в Чкаловском районе, летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе, парк Блюхера на территории Кировского района и парк 50-летия ВЛКСМ, расположенный в Ленинском районе Екатеринбурга.
Кроме того, горожане могут предложить свой вариант, указав его в графе «Другое».
По итогу сбора предложений будет составлен список из пяти объектов, который весной этого года будет выставлен на итоговое голосование. По его результатам и будет определена общественная территория, благоустройством которой власти Екатеринбурга займутся в 2024 году.
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