УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:22

В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений от горожан о первоочередных объектах для благоустройства в 2024 году. У жителей уральской столицы осталось два дня, чтобы отдать свой голос. Выбранные общественные территории будут модернизироваться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, что опрос жителей Екатеринбурга проходит на площадке «Платформа обратной связи», разработанной министерством цифрового развития России с верификацией через портал Госуслуг.

На выбор уральцев представлено семь объектов: парк имени Ф. Энгельса и парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) в Октябрьском районе, сквер по улице Титова и парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы) в Чкаловском районе, летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе, парк Блюхера на территории Кировского района и парк 50-летия ВЛКСМ, расположенный в Ленинском районе Екатеринбурга.

Кроме того, горожане могут предложить свой вариант, указав его в графе «Другое».

По итогу сбора предложений будет составлен список из пяти объектов, который весной этого года будет выставлен на итоговое голосование. По его результатам и будет определена общественная территория, благоустройством которой власти Екатеринбурга займутся в 2024 году.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2023 В Екатеринбурге продолжается сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге продолжается сбор предложений от горожан о первоочередных объектах для ...

04.05.2022 Преображенский парк лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге приняли участие уже 52 ...

01.03.2022 В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...

15.12.2021 В Екатеринбурге завершается опрос по выбору территорий для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. На официальном портале Екатеринбурга подходит к концу опрос среди горожан для выбора ...

23.11.2021 Жители Екатеринбурга будут выбирать территории для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Заместитель председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (170)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18