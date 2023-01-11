В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В Екатеринбурге продолжается сбор предложений от горожан о первоочередных объектах для ...

В Екатеринбурге продолжается сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге приняли участие уже 52 ...

Преображенский парк лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору следующей площадки для благоустройства в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2022. В Екатеринбурге будет проведено голосование по выбору городской площадки, которая будет ...