В Екатеринбурге до конца дня 16 января продлен срок сбора предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Власти Екатеринбурга до конца дня 16 января продлили срок сбора предложений горожан о выборе объектов для первоочередного благоустройства в 2024 году. Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Изменение связано с активностью жителей уральской столицы: за последние три дня в голосовании приняли участие 21 тыс. человек. Муниципалитет считает важным учесть каждое мнение, поэтому дает возможность высказаться екатеринбуржцам, не успевшим сделать это до сих пор», — говорится в сообщении.



Напомним, что опрос жителей Екатеринбурга проходит на площадке «Платформа обратной связи», разработанной министерством цифрового развития России с верификацией через портал Госуслуг.



На выбор уральцев представлено семь объектов: парк имени Ф. Энгельса и парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) в Октябрьском районе, сквер по улице Титова и парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы) в Чкаловском районе, летний парк «Уралмаш» в Орджоникидзевском районе, парк Блюхера на территории Кировского района и парк 50-летия ВЛКСМ, расположенный в Ленинском районе Екатеринбурга.



Кроме того, горожане могут предложить свой вариант, указав его в графе «Другое».



По итогу сбора предложений будет составлен список из пяти объектов, который весной этого года будет выставлен на итоговое голосование. По его результатам и будет определена общественная территория, благоустройством которой власти Екатеринбурга займутся в 2024 году.