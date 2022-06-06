За 2022 год в России по государственным облигациям было привлечено 3 трлн рублей

УрБК, Москва, 13.01.2023. По состоянию на конец 2022 года в России было привлечено 3 трлн руб. по государственным облигациям. Это на 24% больше, чем годом ранее, рассказал директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков, сообщает «Прайм».



Объем размещения корпоративных облигаций составил 2,7 трлн руб. Это на 20% меньше, чем в 2021 году.



«В итоге у нас общий объем долгового рынка по итогам 2022 года вырос на 13% и достиг практически 39 триллионов рублей», — рассказал спикер.



Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями на Московской бирже за 2022 год уменьшился до 19,6 трлн руб. (в 2021 году — 22,4 трлн руб.). Среднегодовой объем торгов опустился с 88 до 77,6 млрд руб. Минфин РФ за 2022 год разместил облигации федерального займа на общую сумму 3,281 трлн руб. по номиналу. Годом ранее этот показатель составлял 2,636 трлн руб.