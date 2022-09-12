«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга. Здание состоит из двух блоков: трехэтажный для начальной школы и пятиэтажный для старшей школы. Сейчас строители находятся на стадии возведения монолитного каркаса, в частности, перекрытия первого и второго этажей, сообщает пресс-служба девелопера.



Площадь здания составит 25 тыс. кв. м. Фасад будет выполнен из силикатного кирпича в сочетании с мокрой штукатуркой. Также предусматривается создание аркады с подсветкой, которая визуально объединит входные группы блоков начальной и старшей школы.







Образовательное учреждение рассчитано на 48 классов, из которых 24 — в блоке начальной школы. У основной и старшей школы кроме обычных кабинетов будет пять классов с лаборантскими для изучения естественных наук. Плюс запланированы учебные кабинеты, оснащенные дополнительным оборудованием: лингафонный кабинет для изучения иностранных языков, мультимедийная аудитория, специальные кабинеты для занятий информатикой, мастерские и так далее.







На первом этаже должны появиться многофункциональные пространства для проведения мероприятий и организации внеучебной деятельности. Это оснащенный современным световым и звуковым оборудованием актовый зал, информационный центр, универсальная фото-видеостудия, рекреационные пространства. Многофункциональной и обеспечивающей широкие возможности для всестороннего развития учеников должна стать и пришкольная территория: здесь появится теннисный корт, беговые дорожки, амфитеатр.



«Атомстройкомплекс» является постоянным партнером власти в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Компания ежегодно строит школы, детские сады, музеи, театры, больницы и наработала уникальные компетенции в этой сфере. Девелопер построил новое здание школы № 80 на Уралмаше — его признали лучшим в России в 2021 году. Компания возвела современные школы в Невьянске и Каменске-Уральском, а сейчас реализует проект образовательного учреждения нового типа — Губернаторского лицея в Солнечном микрорайоне. Кроме того, «Атомстройкомплекс» первым в Екатеринбурге выступил с инициативой по строительству и последующей эксплуатации школы в рамках государственно-частного партнерства — ею станет школа № 41 на ВИЗе, строительство стартовало осенью прошлого года.



Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»