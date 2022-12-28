На Среднем Урале в выходные ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Днем 13-15 января ожидается температура воздуха от -3 до -12 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до -18 градусов.



Напомним, что накануне свердловское ГУ МЧС продлило штормовое предупреждение о сильном ветре на 13 января.