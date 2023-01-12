Общий портфель займов МФО Свердловской области превысил 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В Свердловской области, по данным на начало октября 2022 года, общий портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) превысил 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В III квартале минувшего года портфель займов вырос на 40% после сокращения на четверть в апреле-июне. Причинами восстановления рынка микрозаймов стали стабилизация экономической активности в стране и улучшение ситуации на рынке труда.



Всего за июль-сентябрь МФО Среднего Урала заключили с клиентами около 29 тыс. договоров микрозайма на сумму более 860 млн руб. (плюс 48% и 72% к прошлому кварталу соответственно). Средний размер займа вырос на 16% и почти достиг 30 тыс. руб.



Также свердловские МФО выдали в III квартале 23 тыс. займов «до зарплаты» на сумму 190 млн руб. Средняя сумма такого займа за квартал снизилась на 17%, до 8,2 тыс. руб.