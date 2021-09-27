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Вчера, 10:26

На ЕВРАЗ ЗСМК выпустили 11 новых типов изложниц для потребителей

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В 2022 году на ЕВРАЗ ЗСМК изготовили 11 новых типов изложниц весом от 2,7 до 22,5 т для сторонних потребителей — сортовых, кузнечных и листовых. Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, объемы реализации продукции в годовом выражении в 2022 году выросли на 58%.

На ЕВРАЗ ЗСМК выпустили 11 новых типов изложниц для потребителей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Поставка изложниц для внешних заказчиков началась в 2020 году. За это время объем производства увеличили втрое — с 219 до 650 штук. Общий экономический эффект за три года составил около 100 млн руб. При этом они не получили ни одной претензии от заказчиков.

«Цех изложниц стабильно перевыполняет программу повышения производственной эффективности за счет выпуска продукции для сторонних потребителей. А средства, полученные из фонда материальных улучшений, направляются на повышение безопасности, улучшение условий труда сотрудников», — говорится в сообщении металлургического холдинга.

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