В поселке Белоярском после вмешательства прокуратуры обеспечено нормативное теплоснабжение жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В поселке Белоярском после новогодних праздников обеспечено соответствующее нормативам теплоснабжение жилых домов на улицах Сибирской и Отрадной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее надзорное ведомство провело проверку и установило, что при проектировании дома № 16 на улице Отрадной теплоснабжение было предусмотрено от действующей котельной путем врезки в имеющуюся систему. Но расчеты мощности по котельной для нового здания не выполнялись. У имеющегося источника теплоснабжения было недостаточно мощности для подачи тепла. В итоге дома на указанных улицах не получали его в полном объеме.
В декабре 2022 года главе Белоярского городского округа было внесено представление. Далее глава муниципалитета решил установить дополнительную модульную угольную котельную для отопления семи многоквартирных домов на улицах Отрадной и Сибирской.
С 29 декабря по 6 января сотрудники прокуратуры проверяли температурный режим в квартирах этих зданий. С 7 января дополнительно установленная котельная была введена в эксплуатацию, теплоснабжение было восстановлено в полном объеме.
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