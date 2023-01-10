В поселке Белоярском после вмешательства прокуратуры обеспечено нормативное теплоснабжение жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В поселке Белоярском после новогодних праздников обеспечено соответствующее нормативам теплоснабжение жилых домов на улицах Сибирской и Отрадной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее надзорное ведомство провело проверку и установило, что при проектировании дома № 16 на улице Отрадной теплоснабжение было предусмотрено от действующей котельной путем врезки в имеющуюся систему. Но расчеты мощности по котельной для нового здания не выполнялись. У имеющегося источника теплоснабжения было недостаточно мощности для подачи тепла. В итоге дома на указанных улицах не получали его в полном объеме.



В декабре 2022 года главе Белоярского городского округа было внесено представление. Далее глава муниципалитета решил установить дополнительную модульную угольную котельную для отопления семи многоквартирных домов на улицах Отрадной и Сибирской.



С 29 декабря по 6 января сотрудники прокуратуры проверяли температурный режим в квартирах этих зданий. С 7 января дополнительно установленная котельная была введена в эксплуатацию, теплоснабжение было восстановлено в полном объеме.