В поселке Белоярском из-за некачественного теплоснабжения жилых домов возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Белоярская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства при обеспечении теплоснабжения многоквартирных домов на улицах Сибирской и Отрадной в поселке Белоярском.
В ходе проверки выяснилось, что при строительстве дома № 16 на ул. Отрадной теплоснабжение было предусмотрено от действующей котельной, находящейся между домами № 5 и 7 на ул. Сибирской. Но расчеты мощности котельной для нового здания не были сделаны, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По технической документации тепловой баланс котельной подразумевает подключение к ней только двух домов. На момент строительства нового здания там уже было подключено шесть объектов. Тепловая нагрузка на котельную составляет 0,753 Гкал/час при максимальной нагрузке в 0,688 Гкал/час.
«Таким образом возможность теплоснабжения вновь построенного многоквартирного дома от имеющегося источника отопления на момент выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отсутствовала. В результате надлежащее теплоснабжение многоквартирных домов не обеспечено», — говорится в сообщении.
Прокуратура Белоярского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства. Также по материалам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».
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