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10.01.2023

Свердловский облсуд оштрафовал компанию «СНГ» на 350 тыс. рублей за дачу ложных сведений о мигрантах

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Екатеринбурге оштрафовали ООО «СНГ» на сумму 350 тыс. руб. за дезинформацию о мигрантах. Компания привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 19.27 КоАП РФ, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга в ходе проверочных мероприятий с марта по апрель 2022 года установила, что ООО «СНГ» предоставило недостоверные сведения о постановке иностранных гражданах на миграционный учет.

Так, обществу с ограниченной ответственностью по документам принадлежат здания, где сдаются койко-места для граждан иностранных государств. В Екатеринбурге на трех адресах были зарегистрированы места пребывания порядка 1 тыс. 362 мигрантов. На улице Удельной было оформлено 654 человека, (при том, что проживать там могут не более 70 человек), на улице Очеретина — 615 иностранных граждан (при вместимости 100 человек), на улице Хомякова — 675 граждан (так же при вместимости не более 100).

Верх-Исетский районный суд Екатеринбург оштрафовал ООО «СНГ» на 350 тыс. руб. Представители юридического лица обжаловали решение первой инстанции в Свердловском облсуде.

Однако Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции № 9 УМВД России. Оно вступило в законную силу.

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