Число пользователей единой социальной карты «Уралочка» в Свердловской области превысило 250 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Свердловской области число пользователей единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка» превысило 250 тыс. человек. В региональном министерстве социальной политики ожидают, что в этом году количество держателей карты вырастет до 500 тыс., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«ЕСК — очень удобный инструмент с довольно широким функционалом, который мы собираемся наращивать. В частности, в планах — интеграция с порталом государственных услуг, что позволит подавать заявления на выплату социальной помощи удаленно. Также планируем разработку медицинского приложения. Оно позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на лекарства и детское питание вместо бумажных», — рассказал заместитель министра социальной политики Алексей Сабитов.



Помимо этого, с 1 января 2024 года пассажиры, которые имеют право на 50% или 100% скидку при проезде в междугороднем транспорте, будут получать ее при предъявлении ЕСК и документа, удостоверяющего личность.



Напомним, что проект ЕСК реализуется в рамках выполнения указа губернатора Евгения Куйвашева от 13 ноября 2018 года с целью повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством региона, на основе современных информационных технологий.