УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
10.01.2023

Число пользователей единой социальной карты «Уралочка» в Свердловской области превысило 250 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. В Свердловской области число пользователей единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка» превысило 250 тыс. человек. В региональном министерстве социальной политики ожидают, что в этом году количество держателей карты вырастет до 500 тыс., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«ЕСК — очень удобный инструмент с довольно широким функционалом, который мы собираемся наращивать. В частности, в планах — интеграция с порталом государственных услуг, что позволит подавать заявления на выплату социальной помощи удаленно. Также планируем разработку медицинского приложения. Оно позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на лекарства и детское питание вместо бумажных», — рассказал заместитель министра социальной политики Алексей Сабитов.

Помимо этого, с 1 января 2024 года пассажиры, которые имеют право на 50% или 100% скидку при проезде в междугороднем транспорте, будут получать ее при предъявлении ЕСК и документа, удостоверяющего личность.

Напомним, что проект ЕСК реализуется в рамках выполнения указа губернатора Евгения Куйвашева от 13 ноября 2018 года с целью повышения эффективности, доступности и качества предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством региона, на основе современных информационных технологий.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.08.2020 СКБ-банк начал выпуск и выдачу Единой социальной карты для жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. С сегодняшнего дня, 17 августа, СКБ-банк начинает выпуск и выдачу Единой социальной ...

17.08.2020 На выпуск и обслуживание единых социальный карт в Свердловской области будет потрачено 30 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. На реализацию проекта Единая социальная карта Свердловской области (ЕСК СО) в рамках ...

01.07.2014 Администрация Екатеринбурга начинает бесплатную выдачу новых социальных транспортных карт

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2014. Комитет социальной политики администрации города Екатеринбурга информирует ...

31.10.2012 Коротко о событиях дня

В 11:00 в ДК Железнодорожников пройдет открытие III Областного съезда средних медицинских работников Свердловской ...

12.09.2011 Количество людей, использующих «ЕКАРТу», превысило 215 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2011. Пользователями социальной транспортной карты к настоящему времени стали 215 007 ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (107)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18