Microsoft с 10 января остановит поддержку Windows 8.1

УрБК, Москва, 09.01.2023. Microsoft с 10 января 2023 года перестанет поддерживать операционную систему Windows 8.1. Обновления системы прекратятся, техническая поддержка вестись не будет, сообщает «Коммерсантъ».



В компании отмечают, что после 10 января компьютеры с Windows 8.1 будут более уязвимыми, поэтому пользователям предлагается перейти на Windows 11.