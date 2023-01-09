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09.01.2023

В Екатеринбурге за новогодние каникулы скорая помощь получила 18 тыс. 350 вызовов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В течение новогодних каникул скорая помощь Екатеринбурга получила 18 тыс. 350 вызовов. Из них 11,5 тыс. было исполнено, часть была передана амбулаторному звену поликлиник. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов.

Больше всего звонков было связано с ОРВИ, гриппом, пневмониями — 2,1 тыс. случаев. Около 1 тыс. вызовов было связано с травмами. Примерно половина из них — бытовые. Еще около 220 случаев носили криминальный характер. Также 51 раз медики приезжали на место ДТП, 19 раз — на пожары.

С переохлаждениями и обморожениями скорая помогла 39 людям. Все случаи были связаны с алкогольным опьянением. Летальных исходов не было.

Также были случаи инфарктов, инсультов, хирургических патологий. Здесь показатели сопоставимы с другими периодами.

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