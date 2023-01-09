В России на производство картофеля и овощей в 2023 году выделят 5 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.01.2023. Минсельхоз РФ начал реализацию федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей. В 2023 году на эти цели будет выделено 5 млрд руб., что в два раза превышает показатель прошлого года, сообщается на сайте ведомства.



Субсидии на единицу произведенной продукции будут доступны крупным и малым формам хозяйствования. При этом для фермеров сохранится погектарная поддержка на товарное производство.



«Одним из важных нововведений станет поддержка личных подсобных хозяйств, применяющих специальный налоговый режим при реализации продукции. Она будет оказана сельхозтоваропроизводителям в 32 регионах страны. В целом на данное направление предусмотрено порядка 500 млн руб., что составляет 10% от общего лимита», — отметили в Минсельхозе.



С 2024 года в рамках федерального проекта предполагается увеличить возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию овоще- и картофелехранилищ до 25% от стоимости проекта вместо 20%. В ведомстве ожидают, что эти мероприятия дадут возможность к 2025 году нарастить объем производства картофеля в организованном секторе до 7,5 млн т, овощей открытого грунта — до 5,9 млн т.



Отметим, что сельхозпроизводители из Свердловской области также получат государственные субсидии для стимулирования роста производства овощей.