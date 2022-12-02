В Свердловской области определили порядок предоставления субсидий аграриям

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2022. В Свердловской области с 2023 года аграриям будут выделены государственные субсидии для стимулирования роста производства картофеля и овощей. Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление регионального правительства, которое определяет порядок предоставления субсидий, сообщает департамент информационной политики региона.
Предполагается, что такие меры позволят оказать поддержку сельхозпроизводителям, фермерам и индивидуальным предпринимателям, которые также обеспечивают продовольственную безопасность Свердловской области.
«Субсидии, в частности, будут предоставляться на возмещение части затрат на производство овощей, выращенных в открытом грунте и теплицах, картофеля, а также на семена. Кроме того, продолжится предоставление господдержки на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ, повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ», — отметил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.
Напомним, что ранее местным сельскохозяйственным учреждениям собирались направить из федерального бюджета более 61,5 млн руб. Решение было принято с целью частичной компенсации расходов на создание объектов агропромышленного комплекса. Также для поддержки сельхозпромышленности постоянно выделяются значительные средства. В 2022 году эта сумма составила более 4 млрд руб.
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