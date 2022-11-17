Аграрии Свердловской области получат более 61 млн рублей из федерального бюджета

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области сельскохозяйственным учреждениям из федерального бюджета направят более 61,5 млн руб. в качестве доли компенсации расходов на создание объектов агропромышленного комплекса. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
«Субсидии в виде возмещения части понесенных затрат являются существенной поддержкой аграриев. Эти средства возвращаются инвесторам и используются на развитие и модернизацию производства в дальнейшем», — отметил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.
В департаменте отмечают, что губернатор Евгений Куйвашев ставит перед аграриями задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона, расширению объемов и ассортимента выпускаемой местной продукции. Для их поддержки ежегодно выделяются значительные средства, в 2022 году эта сумма составила более 4 млрд руб.
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2022. Правительство Свердловской области дополнительно выделит хлебопекарным предприятиям ...12.10.2022 В Свердловской области в овощехранилища загружено порядка 160 тыс. тонн картофеля и 23 тыс. тонн овощей «борщевого набора»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. В Свердловской области завершается уборка картофеля и овощей открытого грунта. В ...03.06.2022 В июне свердловским аграриям выделят более 25 млн рублей из федерального бюджета
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. На заседании правительства Свердловской области, прошедшем под председательством ...27.04.2022 Хлебопекарные предприятия Свердловской области получат субсидии на сдерживание роста цен
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. Субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий получат 27 ...21.03.2012 На развитие агропромышленного комплекса Свердловской области из бюджетов разных уровней планируется направить более 3,6 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2012. На развитие агропромышленного комплекса Свердловской области в 2012 году планируется ...