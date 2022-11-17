Аграрии Свердловской области получат более 61 млн рублей из федерального бюджета

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2022. В Свердловской области сельскохозяйственным учреждениям из федерального бюджета направят более 61,5 млн руб. в качестве доли компенсации расходов на создание объектов агропромышленного комплекса. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Субсидии в виде возмещения части понесенных затрат являются существенной поддержкой аграриев. Эти средства возвращаются инвесторам и используются на развитие и модернизацию производства в дальнейшем», — отметил и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.



В департаменте отмечают, что губернатор Евгений Куйвашев ставит перед аграриями задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона, расширению объемов и ассортимента выпускаемой местной продукции. Для их поддержки ежегодно выделяются значительные средства, в 2022 году эта сумма составила более 4 млрд руб.