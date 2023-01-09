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09.01.2023

В Свердловской области за новогодние каникулы в ДТП погибли семь человек

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. С 1 по 8 января в Свердловской области произошло 48 ДТП. В них получили травмы 82 человека, включая пятерых детей. Погибли семь граждан, в том числе один ребенок. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Григорий Козьминых.

При этом он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность на дорогах снизилась на 16%.

«Если говорить о причинах ДТП, то больше всего их произошло из-за несоответствия скорости конкретным условиям, выездов на полосу встречного движения, несоблюдения очередности проезда», — отметил спикер.

Также наряды ГИБДД были ориентированы на оказание помощи гражданам, попавшим в сложную ситуацию (заглохли, сломалась машина и так далее). Подобная помощь оказывалась пять-семь раз в день.

Помимо этого, в праздничные выходные было выявлено 212 нетрезвых водителей. Плюс 58 человек отказались от медосвидетельствования, а 27 лиц повторно сели за руль в пьяном виде. Им грозят уголовные дела.

Кроме того, было 178 случаев управления транспортном без водительских прав. В том числе 40 нарушителей были ранее лишены их.

Вдобавок было отмечено 362 нарушения правил перевозки детей.

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