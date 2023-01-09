В Свердловской области за новогодние каникулы в ДТП погибли семь человек

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. На территории Свердловской области с начала 2022 года зарегистрировано более 700 ДТП, в ...

С начала года в Свердловской области произошло более 700 ДТП

С начала года в ДТП на загородных трассах Свердловской области погибли 18 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. С начала года ГИБДД Свердловской области отмечает в регионе сложную ...