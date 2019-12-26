Россия откажется от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

УрБК, Москва, 09.01.2023. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о выходе из европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
«Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года», — говорится в документе.
В пояснительной записке решение объясняется тем, что Совет Европы прекратил полноценное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Вдобавок там говорится о предотвращении «дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО».
Уточним, что Группа дает странам рекомендации по эффективной борьбе с коррупцией и ведет оценку уровня коррупции в государствах.
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