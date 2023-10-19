Выходные в Эрмитаже

Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ

Культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в ЕМИИ) подготовил обширную познавательно-развлекательную программу на эти выходные для гостей и жителей Екатеринбурга. Мероприятия будут проходить 28 и 29 октября по адресу: ул. Вайнера, 11.В субботу, в 12.00, начнется медиация, посвященная феномену коллекционирования. Занятие проведет куратор выставки «От Эль Греко до Ренуара» Дарья Черкасова.«Почему мы коллекционируем? Есть ли связь между личными качествами человека и произведениями, которые он выбирает? Как быть с коллекцией после смерти владельца? На медиации по выставке «От Эль Греко до Ренуара» мы узнаем о частных коллекциях, которые легли в основу музейных собраний, и постараемся найти ответы на эти вопросы», — сообщается в анонсе мероприятия.Напомним, медиация — это формат общения, в котором посетители музея воспринимают искусство через обмен разными взглядами на него.В 14.00 состоится очередная встреча в рамках проекта Arts&Crafts. В этот раз темой мероприятия станет архитектура в европейской живописи. Занятия проведут сотрудники ЕМИИ Влада Лаптева и Дарья Черкасова.«На выставке «От Эль Греко до Ренуара» вместе с участницей Молодежной лаборатории ЕМИИ Екатериной Бабиковой поговорим о конструктивных и стилистических особенностях архитектуры разных эпох на примере картин», — сообщается в анонсе.В конце встречи все участники смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению архитектурных макетов из переработанных материалов, которые затем войдут в общую инсталляцию.Познавательные мероприятия продолжатся в воскресенье, 29 октября. В 12.00 сотрудники музея приглашают маленьких горожан на занятие «Тайны, скрытые на фото». В залах выставки «Фотомонтаж. Исправленная правда» сотрудник ЕМИИ Дарья Лапина расскажет участникам занятия, какие метафоры скрыты в фотоработах авторов. В конце занятия состоится мастер-класс, где ребята смогут изготовить фигурки зверей по мотивам фотопроекта Александра Родченко и Варвары Степановой.В 13.00 кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров проведет очередную встречу клуба ценителей восточной культуры Orientalica.Встреча № 77 будет посвящена теме «Тюркери в европейском искусстве XVIII века: герои, направления, произведения».«XVIII столетие подарило миру сразу несколько экзотических течений, одним из которых был зародившийся в предыдущие столетия тюркери. Присутствие европейских дипломатов при Османском дворе, вопреки всему, не повлияло на точность восприятия элементов турецкой культуры, но заметно обогатило художественный мир Европы. Тюрбаны, халаты, шаровары и перья стали трендом в моде этого времени. Спальни и рабочие кабинеты украшались балдахинами, активной резьбой по дереву и яркими тканями, а в интерьерах появился, пожалуй, самый удобный тип мебели — диван», — говорится в анонсе мероприятия.В 13.15 сотрудник отдела просвещения ЕМИИ Анна Марченко проведет экскурсию по выставке «Фотомонтаж. Исправленная правда». История фотографии будет раскрыта через знаковые произведения лучших отечественных и зарубежных художников на экскурсии, которая поможет понять долгий (с конца XIX века) и интереснейший путь экспериментов и творческих исследований фотографами возможностей фотомонтажа. Какие аллюзии, отсылки к мировой истории визуального искусства используют авторы работ, представленных на выставке «Фотомонтаж. Исправленная правда», и какими техническими средствами пользуются, можно будет узнать на открытой экскурсии.Завершатся познавательные выходные концертом вокальной музыки Роберта Шумана «Все исчезает. Остается пространство, звезды и певец!» Мероприятие начнется в 15.00. Для посетителей музея прозвучит знаменитый цикл «Любовь поэта». Произведения, созданные по мотивам «Лирического интермеццо» Генриха Гейне, исполнят лауреат всероссийских и международных конкурсов Наталья Кондратенко (сопрано) и Светлана Заворницына (фортепиано).Напомним, что этой осенью в культурном центре «Эрмитаж-Урал» откроется гастрольная выставка, посвященная Екатерине I и Петру Великому. Она станет подарком к 300-летию Екатеринбурга от Государственного Эрмитажа. Уральский музей стал спутником одного из крупнейших культурных учреждений России в 2021 году после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс».