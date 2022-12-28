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28.12.2022

ТМК поддержала номинацию PR-премии «Серебряный Лучник» в сфере устойчивого развития


УрБК. Екатеринбург. 28.12.2022. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) третий год подряд выступила партнером всероссийской премии в области общественных связей «Серебряный Лучник». Компания поддержала номинацию «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты», а также конкурс студенческих команд «Лучник Future». Об этом сообщают организаторы конкурса.

В рамках номинации, партнером которой стала ТМК, рассматриваются коммуникационные кампании, поддерживающие проекты в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) и формирования социального благополучия в обществе. Также члены экспертного совета и жюри оценят проекты, посвященные взаимоотношению с местными сообществами, потребителями и партнерами по цепочкам поставок и продаж, защите прав различных групп целевых аудиторий, повышению стандартов трудовых отношений, проекты в области инклюзии и т.д.

Конкурс «Лучник Future» проводится второй раз. В рамках состязания студенческие команды предлагают решение задач, сформулированных крупными российскими компаниями и отвечающих потребностям бизнеса. ТМК в этом году предложила участникам представить концепт работы корпоративного радио на своих предприятиях.

«Современное понимание вклада, который вносит та или иная компания или организация в социальное развитие общества в целом или отдельных местных сообществ, выходит за рамки только лишь корпоративной социальной ответственности. Речь идет о более широкой трактовке, включающей помимо создания комфортных условий для жизни формирование такой среды, которая позволила бы людям полностью реализовать свои возможности и таланты, раскрыть свои созидательные способности – на благо города, региона или страны. В ТМК именно такое понимание социальной составляющей устойчивого развития. Поэтому мы последовательно поддерживаем данную номинацию в рамках премии «Серебряный Лучник». Уверен, что участники, как и в прошлые годы, представят яркие проекты, которые продемонстрируют мастерское применение всего коммуникационного инструментария», – сказал директор по корпоративным коммуникациям ТМК Федор Климкин.

«Третий год одну из важнейших номинаций «Серебряного Лучника» поддерживает ТМК, которая является центром устойчивых социально-экономических экосистем в регионах своего присутствия. Для нас это плодотворное сотрудничество с компанией, которая выстраивает свой бизнес с учетом приоритетов устойчивого развития уже более 20 лет. Я рада, что мы можем обеспечить прямой контакт с представителями ТМК и помочь участникам обрести новые компетенции», – отметила исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Надежда Явдолюк.




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