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Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,22%

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 19 по 26 декабря 2022 года не изменились и составили 60,94 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,03%, до 46,81. Цена бензина АИ-95 выросла на 0,04%, до 50,44 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась на 0,22%, до 59,21 руб.

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