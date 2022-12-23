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В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке. В этом году развлекательная зимняя площадка была возведена в новой части парка — возле плотины. По традиции зимний городок для академчан построил главный девелопер района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое».

В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке

По словам генерального директора специализированного застройщика «РСГ-Академическое» Сергея Ланцова, новое место для ледового городка выбрано не случайно: в этом году здесь уже проходили массовые мероприятия — Сабантуй, День строителя, День города. Согласно концепции развития парка, это будет место культурно-массового притяжения для всего города, главной площадкой второй очереди Преображенского парка.

«Мы не стали устраивать шумных торжеств, постарались устроить праздник для детей. И ледовый городок получился словно из детства. Опробовали новую площадку, которая станет центром притяжения Преображенского парка. Освоение второй очереди парка сделает его популярным местом для зимних гуляний в Екатеринбурге. Самые крутые горки, даже — горы, каток на настоящем пруду, огромная площадка для праздников. Парк увенчает зеленый каркас Академического, который мы создаем с начала строительства района», — сказал Сергей Ланцов.

В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке

Центром городка стала живая сибирская ель, которую высадили в Преображенском парке два года назад. Вокруг нее строители возвели скульптуры символов Академического района: Ассоли, скачущего по Уральским горам оленя, жар-птицы. Здесь также появился ледяной лабиринт, игровой ледяной домик и ледяная чаша-ловушка. Для ребят постарше и их родителей созданы фотозоны с ледяными кострами.

Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»

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