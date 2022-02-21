В преддверии Нового года в центре Екатеринбурга в несколько раз увеличивается дорожный трафик

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Перед Новым годом в центре Екатеринбурга из-за притока гостей в несколько раз увеличивается дорожный трафик. Об этом сообщает отделение пропаганды городской ГИБДД.
«Водителям следует помнить, что одной из причин образования заторов может стать невыполнение водителями пункта 13.2 ПДД, согласно которому запрещено выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если за ним образовался затор — это вынудит водителя остановиться на пересечении проезжих частей, что создаст препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении», — говорится в сообщении.
Водителям напоминают, что перед проездом перекрестка необходимо убедиться, что автомобиль освободит пересекаемую проезжую часть и не станет препятствием для движущегося по ней транспорта после смены сигнала светофора.
Помимо этого, автомобиль нужно парковать строго в соответствии с требованиями дорожных знаков и помнить, что стоянка машины с нарушением правил становится причиной сужения проезжей части, затрудняя движение транспорта.
Вдобавок горожанам советуют передвигаться на общественном транспорте, поскольку из-за притока гостей трафик увеличивается в несколько раз.
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