С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах

УрБК, Москва, 29.12.2022. В России с 1 января запустится система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению. Администрированием новшества займется Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает пресс-служба госкомпании.
До этого АСВ страховало обязательные пенсионные накопления и добровольные взносы по программе софинансирования. Теперь под защиту попадают средства граждан, заключивших договоры добровольного негосударственного пенсионного обеспечения. Физлицам, заключившим с НПФ договоры по негосударственному пенсионному обеспечению, в гарантийных случаях вернут взносы по этим договорам с учетом инвестиционного дохода. Если пенсия уже назначена, ее выплаты продолжатся.
Гарантийным случаем считается аннулирование лицензии НПФ на ведение работы по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и/или признание его банкротом.
Когда пенсия еще не выплачивается, а копится на пенсионном счете, максимальная сумма компенсации составит 1,4 млн руб. единовременно. Под защиту АСВ попадают все виды негосударственных пенсионных выплат.
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