УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах

УрБК, Москва, 29.12.2022. В России с 1 января запустится система гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению. Администрированием новшества займется Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает пресс-служба госкомпании.

До этого АСВ страховало обязательные пенсионные накопления и добровольные взносы по программе софинансирования. Теперь под защиту попадают средства граждан, заключивших договоры добровольного негосударственного пенсионного обеспечения. Физлицам, заключившим с НПФ договоры по негосударственному пенсионному обеспечению, в гарантийных случаях вернут взносы по этим договорам с учетом инвестиционного дохода. Если пенсия уже назначена, ее выплаты продолжатся.

Гарантийным случаем считается аннулирование лицензии НПФ на ведение работы по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и/или признание его банкротом.

Когда пенсия еще не выплачивается, а копится на пенсионном счете, максимальная сумма компенсации составит 1,4 млн руб. единовременно. Под защиту АСВ попадают все виды негосударственных пенсионных выплат.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.08.2015 НАПФ: до конца 2015 года в системе гарантирования будут 99,6% пенсионных накоплений

УрБК, Москва, 07.08.2015. Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов подвела промежуточные итоги ...

07.08.2015 Еще два НПФ Анатолия Мотылева лишились лицензии

УрБК, Москва, 07.08.2015. Банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и ...

28.01.2010 ФСФР РФ получила право назначать в негосударственный пенсионный фонд временную администрацию и утверждать ее состав

УрБК, Москва, 28.01.2010. Правительство РФ расширило полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ в качестве ...

03.12.2009 ФСФР РФ аннулировала лицензии негосударственных пенсионных фондов «Отчизна», «Диалог» и Северо-Западного негосударственного пенсионного фонда

УрБК, Москва, 03.12.2009. Федеральной службой по финансовым рынкам РФ принято решение об аннулировании лицензии на ...

15.06.2009 Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственного пенсионного фонда «Доходные сбережения» аннулирована

УрБК, Москва, 15.06.2009. ФСФР РФ приняла решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (708)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18