Минцифры РФ работает над законом о принудительном лицензировании ПО

УрБК, Москва, 29.12.2022. Минцифры РФ вместе с ИТ-компаниями работает над законопроектом о принудительном лицензировании программного обеспечения, авторы которого ушли с российского рынка. Также обсуждается вопрос декриминализации применения нелицензионного софта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Предполагается, что российские пользователи смогут перечислять оплату на спецсчет, средства с которого будут передаваться правообладателю «по первому требованию».



Добавим, что в августе в Госдуме уже вносился на рассмотрение законопроект о принудительном лицензировании объектов авторского и смежного права. Но инициативу не одобрили ни участники рынка, ни регуляторы. В гражданском кодексе уже есть основания для принудительного лицензирования, но они применяются в особых случаях, и лицензия предоставляется по решению суда. Поэтому, скорее всего, для нововведения потребуются изменения в кодексе.