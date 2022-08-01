В «Авито» назвали самые востребованные профессии в России

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В 2022 году одной из самых востребованных у работодателей стала профессия менеджера. Число поисковых запросов по ним достигло 64 тыс., что на 85% превышает прошлогодний результат. Отмечается, что эта должность охватывает разные сферы, и самыми востребованными являются менеджеры по клиентскому сервису, по работе с маркетплейсами, интернет-магазинами и пунктами выдачи онлайн-заказов. В Екатеринбурге медианная зарплата на этих позициях начинается с 40 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании «Авито».



Запрос «торговый представитель» по стране использовался на 68% чаще (39 тыс. раз) и на 69% — в Екатеринбурге. Медианная зарплата составила 72,5 тыс. руб. Менеджеров по продажам искали более 19 тыс. раз, то есть на 59% чаще, а в Екатеринбурге — на 3%. Для них медианная зарплата достигла 55 тыс. руб.



Остается востребованным запрос «администратор» — 82 тыс. раз. Частота выросла на 28%. Медианная зарплата в Екатеринбурге для них составила 30 тыс. руб.



Спрос на электриков вырос на 70%, а на трактористов — на 67%. Последнее обусловлено развитием агропромышленного комплекса.



Также свои позиции улучшили профессии повар (плюс 61%), сварщик (плюс 55%) и швея (плюс 61%). Сохраняют популярность «работа с ежедневной оплатой» (плюс 12%), «бухгалтер» и «машинист экскаватора» (плюс 28%).