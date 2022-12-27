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Цены производителей молока на Среднем Урале за год выросли на 22,4%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 года выросли на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди сельхозпродукции сильнее всего за год выросли цены производителей на сырое молоко крупного рогатого скота (на 22,4%), овощи (на 17,7%), крупный рогатый скот (на 11,1%).

В свою очередь, заметнее всего за год снизились цены производителей на картофель (на 28,1%), а также на зерновые и зернобобовые культуры (на 15,1%).

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