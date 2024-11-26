УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 10:31

Цены производителей сельхозпродукции на Среднем Урале за месяц снизились на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Цены производителей сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале в июле 2025 года снизились на 0,6% по сравнению с июнем текущего года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

В отчетном периоде сильнее всего подешевели свежие куриные яйца в скорлупе (-3%). Заметно снизились цены на сельскохозяйственную живую птицу (-2,7%), а стоимость сырого молока крупного рогатого скота выросла (+0,1%).

Также зарегистрировано увеличение цен при производстве овощей (+0,2%) и свинины (+0,6%)

При этом цены производителей крупного рогатого скота и зерновых и зернобобовых культур заметно выросли (+1,9% и +1,4% соответственно).

По сравнению с июлем 2024 года в целом цены на сельхозпродукцию в Свердловской области выросли на 12,4%. В частности, в сфере растениеводства этот показатель увеличился на 19,2%, а в животноводстве — на 11,8%.
