Куриные яйца в Свердловской области за год подорожали на 31%

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Цены производителей сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале в октябре 2024 года ...24.05.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 44%
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2024 ...26.02.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 57%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2024 ...30.05.2022 Цены на картофель у производителей сельхозпродукции на Среднем Урале за год выросли на 51%
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. Продукция сельского хозяйства у производителей Свердловской области в январе-апреле ...28.03.2022 Цены производителей сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале за год выросли на 12,8%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Свердловской области в феврале ...