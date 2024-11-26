Куриные яйца в Свердловской области за год подорожали на 31%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Цены на куриные яйца в скорлупе на Среднем Урале в январе-ноябре 2024 года выросли на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.



В отчетном периоде также значительно увеличились цены на сельскохозяйственную живую птицу (+18,6%), скот и птицу в живом весе (+12,4%). В целом в сегменте «Животноводство» стоимость товаров увеличилась на 13,3%.



В сегменте «Растениеводство» цены выросли на 13,6%. Сильнее всего подорожали овощи (+17,3%). В частности, цены на картофель увеличились на 10%.



В целом цены производителей сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале в январе-ноябре 2024 года выросли на 13,3%.