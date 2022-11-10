Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на финансирование программы по развитию Нижнесергинского муниципального района на 2020-2025 годы. Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 403,3 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Дополнительные средства будут направлены на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на строительство газопровода для газоснабжения частных домов в поселке Атиг, а также газопровода через деревню Шарама, село Аракаево и поселок Михайловский Завод. Кроме этого, часть средств пойдет на благоустройство парков культуры и отдыха в селе Первомайское и поселке Дружинино и развитие жилищного строительства, транспортной инфраструктуры, физической культуры и спорта, а также на развитие природного парка «Оленьи ручьи».
Комплексная программа была разработана после наводнения в июле 2020 года, главная ее цель — восстановление отраслей, пострадавших от паводка. С учетом внесенных губернатором изменений в финансовую составляющую, общий объем вложенных средств составит более 3,6 млрд руб.
На сегодняшний день, благодаря финансовой помощи области району, пострадавшему от наводнения, уже проведена модернизация инженерных сетей в Михайловске и поселке Солдатка, построена котельная в Дружининском городском поселении. Благоустроена центральная площадь в Нижних Сергах. Капитально отремонтированы и восстановлены автомобильные дороги общего пользования местного значения, проведены ремонтно-восстановительные работы в образовательных организациях.
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