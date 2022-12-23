Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 2,28%

УрБК, Москва, 28.12.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 71,99 руб., евро — 76,37 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 2,28%, европейской — на 1,81%.

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