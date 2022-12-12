На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается похолодание

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Днем 29-31 декабря ожидается температура воздуха от -11 до -22 градусов (на севере — до -25). Ночью прогнозируется похолодание до -25 градусов (на крайнем севере — до -30).
Помимо этого, завтра, 29 декабря, местами на территории региона ожидается небольшой снег. В отдельных районах возможны изморозь и гололедица на дорогах.
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