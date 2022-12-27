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Вчера, 15:02

В Екатеринбурге сотрудники МВД начали рейды по контролю за реализацией пиротехнических изделий

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят рейды по магазинам, где продают пиротехнику. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Так, во время одного из проверочных мероприятий в магазине, расположенном на улице Чкалова, отсутствовали необходимые документы на товары. Вследствие этого пиротехнику изъяли.

«В результате из магазина была изъята продукция в количестве более 500 единиц, включающая порядка 90 наименований. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту возможного нарушения административного законодательства. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — говорится в сообщении ведомственной организации.

В полиции отмечают, что пункты реализации пиротехники обязаны предоставить документы соответствия, товарно-сопроводительные накладные, указать максимальный период хранения пиротехнической продукции, а также продемонстрировать в наличии огнетушители. Дополнительно инструкторы проводят профилактические беседы с реализаторами опасных изделий.

Напомним, что с 27 декабря в городе начались проверки соблюдения режима пожарной безопасности в связи с праздничным периодом.

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