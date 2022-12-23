В Екатеринбурге начались проверочные рейды в рамках соблюдения режима пожарной безопасности в праздничный период

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Сотрудники администрации города Екатеринбурга совместно со специалистами надзорных органов начали проводить рейдовые и профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории уральской столицы в праздничный период.



«Меры предприняты для того, чтобы обезопасить граждан от пожаров и травматизма, вызванных, в том числе, продажей некачественной пиротехники», — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.



Так, в рамках проверки инспекторы пожарного надзора будут накладывать запрет на работу незаконных пунктов продажи и хранения опасной пиротехнической продукции. Кроме того, профилактические мероприятия позволят установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием людей.



Напомним, что с 24 декабря в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим на праздничный период. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.