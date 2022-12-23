В Екатеринбурге начались проверочные рейды в рамках соблюдения режима пожарной безопасности в праздничный период

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. Сотрудники администрации города Екатеринбурга совместно со специалистами надзорных органов начали проводить рейдовые и профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории уральской столицы в праздничный период.
«Меры предприняты для того, чтобы обезопасить граждан от пожаров и травматизма, вызванных, в том числе, продажей некачественной пиротехники», — говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
Так, в рамках проверки инспекторы пожарного надзора будут накладывать запрет на работу незаконных пунктов продажи и хранения опасной пиротехнической продукции. Кроме того, профилактические мероприятия позволят установить дополнительный контроль за объектами с массовым пребыванием людей.
Напомним, что с 24 декабря в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим на праздничный период. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на праздничный период. Такое ...31.03.2022 В Екатеринбурге с 15 апреля введут особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить нормативные документы и ...21.12.2020 Особый противопожарный режим введен в Екатеринбурге на новогодние праздники для предотвращения ЧП
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Повышенные меры безопасности, связанные с предотвращением пожароопасных ситуаций, ...12.12.2019 В Екатеринбурге вводят особые меры противопожарной безопасности во время новогодних каникул
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2019. На территории Екатеринбурга введен особый противопожарный режим, который будет ...17.04.2014 В Екатеринбурге в первой декаде мая может быть установлен особый противопожарный режим
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2014. В администрации Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ...