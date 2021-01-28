В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на время новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на праздничный период. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации города.
«Несмотря на первичные меры пожарной безопасности и общее снижение количества таких происшествий, к сожалению, с наступлением новогодних и Рождественских праздников количество возгораний в жилом секторе и в садоводческих некоммерческих товариществах увеличивается. Поэтому для защиты горожан на время каникул в Екатеринбурге необходимо ввести особый противопожарный режим: он будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года», — обозначил глава муниципалитета Алексей Орлов.
Чтобы предотвратить и ликвидировать возможные возгорания, места проведения праздничных мероприятий будут патрулировать сотрудники МЧС. Также будет усилена профилактическая работа: станет больше рейдов по предприятиям города и инструктажей для их владельцев, которым проведут разъяснительные беседы, где донесут основные правила безопасности.
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