УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:24

В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на время новогодних праздников

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим на праздничный период. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации города.

«Несмотря на первичные меры пожарной безопасности и общее снижение количества таких происшествий, к сожалению, с наступлением новогодних и Рождественских праздников количество возгораний в жилом секторе и в садоводческих некоммерческих товариществах увеличивается. Поэтому для защиты горожан на время каникул в Екатеринбурге необходимо ввести особый противопожарный режим: он будет действовать с 24 декабря 2022 года по 22 января 2023 года», — обозначил глава муниципалитета Алексей Орлов.

Чтобы предотвратить и ликвидировать возможные возгорания, места проведения праздничных мероприятий будут патрулировать сотрудники МЧС. Также будет усилена профилактическая работа: станет больше рейдов по предприятиям города и инструктажей для их владельцев, которым проведут разъяснительные беседы, где донесут основные правила безопасности.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.01.2021 Особый противопожарный режим введен в 30 муниципалитетах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Повышенные меры безопасности на территории 30 муниципалитетов Среднего Урала введены в ...

18.01.2021 Особый противопожарный режим введен в Екатеринбурге из-за сильных морозов

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. Повышенные меры безопасности введены в Екатеринбурге из-за сильных морозов с 16 января ...

17.04.2014 В Екатеринбурге в первой декаде мая может быть установлен особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2014. В администрации Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ...

07.05.2013 В Екатеринбурге до 12 мая установлен особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2013. Особый противопожарный режим на территории Екатеринбурга установлен до 12 мая. С начала ...

08.06.2011 Особый противопожарный режим в Нижнем Тагиле отменен

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2011. Глава города Нижний Тагил Валентина Исаева подписала постановление о том, что с 6 июня ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу
Архив новостей
Декабрь 2022 (587)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18