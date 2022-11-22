УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:22

На премию «Серебряный Лучник» — Урал поступило 59 заявок из пяти регионов России

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На премию «Серебряный Лучник» — Урал поступило 59 заявок из пяти регионов России. После технического отбора к экспертному онлайн-голосованию допущено 52 проекта, сообщает пресс-служба организаторов проекта.

Больше всего заявок для участия в XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал поступило от специалистов по коммуникациям из Свердловской области: 33 заявки было подано из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Режа, Заречного и Черноисточинска.

Из Челябинской области было направлено 17 заявок. Из ЯНАО на конкурс заявлено шесть проектов. По одной заявке поступило на конкурс из Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска.

Самыми популярными стали номинации «Корпоративные коммуникации» и «Продвижение государственных и общественных программ» — по 12 проектов в каждой. Десять проектов заявлено в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», восемь — в номинации «Развитие и продвижение территорий», шесть проектов — в «Маркетинговых коммуникациях», четыре — в «Коммуникациях в благотворительности».

Шорт-лист премии будет сформирован в январе по итогам онлайн-голосования жюри, в которое вошли профессионалы в сферах PR, маркетинга и медиакоммуникаций из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Публичные защиты проектов-финалистов пройдут 11 февраля в Екатеринбурге.

Лучшие проекты из общего числа заявленных работ будут рекомендованы к участию в XXVI Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2022 На Урале начался прием заявок на конкурс премии «Серебряный Лучник»

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал ...

07.02.2022 Победителями региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал стали проекты «ЧО», «Зебра» и «Азбука устойчивого жилья»

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2022. Уральский фестиваль паблик-арта «ЧО», организованный компанией «Атомстройкомплекс», ...

18.01.2022 Премия «Серебряный Лучник» — Урал объявила список претендентов на победу в конкурсе

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2022. Стали известны компании, вошедшие в шорт-лист Региональной премии в области развития ...

08.02.2021 Жюри региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал объявило лауреатов

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Жюри IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» ...

27.10.2020 В Екатеринбурге стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Серебряный Лучник» — Урал

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. В Екатеринбурге стартовал прием заявок на участие в конкурсе проектов ежегодной ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (688)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18