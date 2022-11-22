УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На премию «Серебряный Лучник» — Урал поступило 59 заявок из пяти регионов России. После технического отбора к экспертному онлайн-голосованию допущено 52 проекта, сообщает пресс-служба организаторов проекта.
Больше всего заявок для участия в XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал поступило от специалистов по коммуникациям из Свердловской области: 33 заявки было подано из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Режа, Заречного и Черноисточинска.
Из Челябинской области было направлено 17 заявок. Из ЯНАО на конкурс заявлено шесть проектов. По одной заявке поступило на конкурс из Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска.
Самыми популярными стали номинации «Корпоративные коммуникации» и «Продвижение государственных и общественных программ» — по 12 проектов в каждой. Десять проектов заявлено в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», восемь — в номинации «Развитие и продвижение территорий», шесть проектов — в «Маркетинговых коммуникациях», четыре — в «Коммуникациях в благотворительности».
Шорт-лист премии будет сформирован в январе по итогам онлайн-голосования жюри, в которое вошли профессионалы в сферах PR, маркетинга и медиакоммуникаций из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Публичные защиты проектов-финалистов пройдут 11 февраля в Екатеринбурге.
Лучшие проекты из общего числа заявленных работ будут рекомендованы к участию в XXVI Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без регистрационного взноса.
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