В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 17 и 20 апреля состоятся дни креативных кластеров Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 17 и 20 апреля при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» пройдут дни креативных кластеров региона, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



Так, 17 апреля жители и гости Екатеринбурга познакомятся с передвижным выставочным проектом «Красный платок. Культурные традиции Урала», начало которого было положено в Арамиле, известном своей старинной суконной фабрикой.



А 20 апреля состоится презентация фестивалей, праздников и других событий Черноисточинска, среди которых визитная карточка поселка — «Ку-ку фест» и «ДемидовФест». Кроме того, в программе мастер-классы от якорных резидентов кластера: керамиста мастерской «Елка» Елены Прошко, травницы Ксении Волчковой, а также презентация музея наличников.



Арт-директор кластера в Черноисточинске Елена Кирилюк рассказала, что его возможности сегодня позволяют принимать туристические группы, развивать форматы, привлекая на площадку других организаторов событий.



«Для этого есть необходимые пространства и оборудование. При этом мы продолжаем наши фестивали и праздники, которые уже неразрывно связаны с поселком в сердце Веселых гор», — подчеркнула Елена Кирилюк.



Директор СОФПП Валерий Пиличев сообщил, что проекты Екатеринбурга, Сысерти, Черноисточинска, Арамиля, Нижнего Тагила уже хорошо известны за пределами Урала.



«Далеко не все жители Екатеринбурга бывали в этих местах. Дни креативных кластеров в «Домне» — это такая демоверсия, возможность попробовать творческие продукты их команд, не выезжая за пределы города. Хотя, уверен, что после мероприятия выехать захочется непременно», — подытожил В. Пиличев.



В завершение дней креативных кластеров среди гостей события состоится розыгрыш билетов на фестиваль «Веселые холмы». Подробная программа и регистрация на день черноисточинского креативного кластера — на сайте «Домны». Участие является бесплатным.