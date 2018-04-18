Свердловское предприятие «Кайгородское» выплатит 24,2 млн рублей за произошедший по его вине лесной пожар

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Пригородный районный суд обязал коллективное сельскохозяйственное предприятие «Кайгородское» выплатить 24,2 млн руб. компенсации за лесной пожар, произошедший по его вине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что региональное минприроды и «Кайгородское» подписали договор об аренде лесного участка в кварталах урочища КСХП «Кайгородское» Башкарского участкового лесничества. На данном участке арендатор занимался лесозаготовкой.



На этой территории 14 июня 2021 года произошел лесной пожар площадью 5 гектаров. Причиной возгорания стало несоблюдение «Кайгородским» правил пожарной безопасности в лесах: оно выполняло весеннюю доочистку лесосеки и размещало порубочные остатки в кучах и валах местами ближе 10 м к примыкающим лесным насаждениям. Вдобавок указанные работы проводились во время особого противопожарного режима. Плюс лесосека по периметру не была пройдена минерализованной полосой, что позволило пожару распространиться на прилегающие лесные насаждения и участки.



Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к лесопользователю о взыскании более 24,2 млн руб. ущерба, причиненного государству. Требование было удовлетворено. Вдобавок суд наложил арест на деньги лесопользователя, находящиеся на счетах в кредитных организациях.