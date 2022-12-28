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В Нижнем Тагиле с арендатора лесного участка взыскали 24 млн рублей за нарушения противопожарных требований

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. В Нижнем Тагиле с арендатора лесного участка взыскано 24,2 млн руб. из-за пожара. Причиной происшествия стало несоблюдение правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий, проводимых Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой, было установлено, что на основании договора, заключенного в декабре 2008 года, коллективное сельскохозяйственное предприятие «Кайгородское» использовало предоставленный в аренду лесной участок в выделе Башкарского участкового лесничества для заготовки древесины с нарушением правил пожарной безопасности.

Так, участок не был отделен минерализованной полосой, а порубочные остатки находились вблизи стены леса, что 14 июня 2021 года привело к распространению пожара с территории лесосеки на окружающий массив. Ущерб был нанесен деревьям на площади более 5 га.

Природоохранная прокуратура направила исковое заявление к КСП «Кайгородское» в Пригородный районный суд, который удовлетворил его. Ответчик, в свою очередь, подал апелляцию, однако Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу предприятия — без удовлетворения. Ход и результаты исполнения судебного решения остаются на контроле природоохранной прокуратуры.
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