В Нижнем Тагиле с арендатора лесного участка взыскали 24 млн рублей за нарушения противопожарных требований

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Пригородный районный суд обязал коллективное сельскохозяйственное предприятие ...08.05.2014 Прокуратура потребовала обязать МКУ «Управление городского хозяйства» очистить лес от порубочных остатков
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2014. Прокуратура Каменска-Уральского направила в суд исковое заявление с требованием обязать ...25.11.2013 Бывший начальник ИК-55 в Свердловской области оштрафован за нарушения правил пожарной безопасности при заготовке древесины
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Прокуратура Ивделя провела проверку исполнения природоохранного законодательства и ...27.11.2012 ЗАО ПО «Свердлес» и ООО «ЭваЛес» оштрафованы за нарушение правил заготовки древесины
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2012. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения ...02.08.2010 ЗАО ТПК «Ют» уличено в нарушении правил противопожарного обустройства лесов
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2010. Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой по заданию прокуратуры области ...