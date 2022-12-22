Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил предпринимателям продлевать договоры в сфере торговли без согласительных процедур

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Предпринимателям Свердловской области дали возможность продлевать действие договоров и других разрешительных документов в торговой сфере в заявительном порядке без согласительных процедур. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.



«Данная мера является одним из механизмов поддержки экономического сектора региона в условиях санкционного давления, а также отвечает задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении.



Нововведение подтверждает возможность продлевать договоры по размещению нестационарных торговых объектов, организации розничных рынков и ярмарочной деятельности. До этого, когда срок действия документа заканчивался, предприниматель должен был заново проходить через согласительные процедуры и заключать новый контракт. Теперь продление можно получить на основании заявителя.



В заявительном порядке можно на два года продлить договоры о размещении нестационарных торговых объектов, на пять лет — на право организации розничных рынков и иные разрешительные документы по организации и проведению ярмарок.