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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил предпринимателям продлевать договоры в сфере торговли без согласительных процедур

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Предпринимателям Свердловской области дали возможность продлевать действие договоров и других разрешительных документов в торговой сфере в заявительном порядке без согласительных процедур. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

«Данная мера является одним из механизмов поддержки экономического сектора региона в условиях санкционного давления, а также отвечает задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении.

Нововведение подтверждает возможность продлевать договоры по размещению нестационарных торговых объектов, организации розничных рынков и ярмарочной деятельности. До этого, когда срок действия документа заканчивался, предприниматель должен был заново проходить через согласительные процедуры и заключать новый контракт. Теперь продление можно получить на основании заявителя.

В заявительном порядке можно на два года продлить договоры о размещении нестационарных торговых объектов, на пять лет — на право организации розничных рынков и иные разрешительные документы по организации и проведению ярмарок.

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