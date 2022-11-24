Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре сократилось на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2022 года сократилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат. В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 0,8%. В сфере «обрабатывающие производства» — на 1,9%. В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство выросло на 2%. В сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» оно снизилось на 4,3%.

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