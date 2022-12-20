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Вчера, 18:01

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%

По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 26 декабря число безработных составляло 16 тыс. 051 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 93 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,42.

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